"Вегас" першим пройшов перший раунд Кубка Стенлі: відео всіх голів вечора НХЛ

Перший раунд плей-офф Національної хокейної ліги продовжився трьома матчами в Західній і Східній конференціях. "Вегас Голден Найтс" виграв серію у "Вінніпег Джетс" і здобув путівку в другий раунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Фундамент перемоги невадці заклали на першій же хвилині протистояння. Стоун прокинув вперед на Стівенсона, а центрфорвард у дотик замкнув передачу в зоні ліворуч від воріт.

Той же трюк "Вегас" повторив на старті другого періоду. Щоправда, цього разу Стоун опанував роль голеадора. Капітан "Голден Найтс" опинився у центральній зоні та класним кидком відправив шайбу в дев'ятку воріт "Вінніпега". А ще за кілька хвилин Карлссон переграв голкіпера на "п'ятаку" після асисту Амадіо.

Добив "Джетс" Стівенсон. Форвард "Вегаса" оформив дубль у більшості в середині другої 20-хвилинки. "Вінніпег" спромігся лише на шайбу престижу в третьому періоді. Це Коннор реалізував момент після комбінації за участі Лаурі та Вілера з шостим польовим на льоду.

Отже, "Вегас" першим здобув путівку в другий раунд плей-офф. Серія закінчилася з рахунком 4:1 на користь "Голден Найтс". Наступним суперником невадців стане переможець пари "Едмонтон" – "Лос-Анджелес". Наразі там лідирують канадці (3:2).

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