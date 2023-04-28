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"Вегас" первым прошел первый раунд Кубка Стэнли: видео всех голов вечера НХЛ

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Лас-Вегас, Пятница 28 апреля 2023 10:56
"Вегас" первым прошел первый раунд Кубка Стэнли: видео всех голов вечера НХЛ Фото: "Голден Найтс" празднуют выход в следующий раунд плей-офф (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги продолжился тремя матчами в Западной и Восточной конференциях. "Вегас Голден Найтс" выиграл серию у "Виннипег Джетс" и завоевал путевку во второй раунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Фундамент победы невадцы заложили на первой же минуте противостояния. Стоун пробросил вперед на Стивенсона, а центрфорвард в касание замкнул передачу в зоне слева от ворот.

Тот же трюк "Вегас" повторил на старте второго периода. Правда, в этот раз Стоун овладел ролью голеадора. Капитан "Голден Найтс" оказался в центральной зоне и классным броском отправил шайбу в девятку ворот "Виннипега". А еще через несколько минут Карлссон переиграл голкипера на "пятаке" после ассиста Амадио.

Добил "Джетс" Стивенсон. Форвард "Вегаса" оформил дубль в большинстве в середине второй 20-минутки. "Виннипег" смог ответить лишь шайбой престижа в третьем периоде. Это Коннор реализовал момент после комбинации с участием Лаури и Вилера с шестым полевым на льду.

Итак, "Вегас" первым завоевал путевку во второй раунд плей-офф. Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу "Голден Найтс". Следующим соперником невадцев станет победитель пары "Эдмонтон" – "Лос-Анджелес". Пока там лидируют канадцы (3:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Торонто" – "Тампа-Бэй" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2); серия – 3:2
  • "Нью-Джерси" – "Рейнджерс" – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0); серия – 3:2
  • "Вегас" – "Виннипег" – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1); серия – 4:1

К слову, накануне "Сиэтл" повел в серии против "Колорадо" после победы на выезде.

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