"Вегас" первым прошел первый раунд Кубка Стэнли: видео всех голов вечера НХЛ

Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги продолжился тремя матчами в Западной и Восточной конференциях. "Вегас Голден Найтс" выиграл серию у "Виннипег Джетс" и завоевал путевку во второй раунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Фундамент победы невадцы заложили на первой же минуте противостояния. Стоун пробросил вперед на Стивенсона, а центрфорвард в касание замкнул передачу в зоне слева от ворот.

Тот же трюк "Вегас" повторил на старте второго периода. Правда, в этот раз Стоун овладел ролью голеадора. Капитан "Голден Найтс" оказался в центральной зоне и классным броском отправил шайбу в девятку ворот "Виннипега". А еще через несколько минут Карлссон переиграл голкипера на "пятаке" после ассиста Амадио.

Добил "Джетс" Стивенсон. Форвард "Вегаса" оформил дубль в большинстве в середине второй 20-минутки. "Виннипег" смог ответить лишь шайбой престижа в третьем периоде. Это Коннор реализовал момент после комбинации с участием Лаури и Вилера с шестым полевым на льду.

Итак, "Вегас" первым завоевал путевку во второй раунд плей-офф. Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу "Голден Найтс". Следующим соперником невадцев станет победитель пары "Эдмонтон" – "Лос-Анджелес". Пока там лидируют канадцы (3:2).

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