"Вегас" у драмі дотиснув "Сент-Луїс", "Лос-Анджелес" здолав "Ванкувер": усі шайби вечора НХЛ

У надзвичайно короткій програмі ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги перемоги відсвяткували "Вегас Голден Найтс" і "Лос-Анджелес Кінгз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
У Сент-Луїсі "Голден Найтс" повели в дебюті першого періоду. Це Дорофєєв підхопив шайбу біля воріт і проштовхнув "диск" за лінію. Місцеві "Блюз" відігралися аж у третій 20-хвилинці, коли Саад замкнув простріл Шенна від правого борту.
Справжня драма розгорнулася в овертаймі. Спершу форвард "Сент-Луїса" Бучнєвіч не зміг реалізувати буліт. А в атаці у відповідь Оді-Маршессо прорвався з-за воріт і переграв Біннінгтона кидком у дальній кут.
Натомість у Ванкувері суперники обмінялися шайбами в стартовому періоді. Нападник "Лос-Анджелеса" Фіала з центральної зони завершив зразкову атаку гостей. Та за п'ять хвилин Лафферті завершив сольний прохід кидком у вже порожні ворота.
У другій 20-хвилинці домінували "Кінгз". Лізотт вчасно опинився на добиванні після кидка Спенса. А згодом у схожій ситуації найспритнішим виявився Копітар. Шайба Бесера в третьому періоді лише підсолодила гіркоту поразки "Кенакс".
Усі результати вечора НХЛ:
До слова, напередодні нападник "Колорадо" Друан очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Піттсбурга".
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