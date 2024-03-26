RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вегас" в драме дожал "Сент-Луис", "Лос-Анджелес" одолел "Ванкувер": все шайбы вечера НХЛ

Фото: "Кингз" закрепились в зоне плей-офф (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорцив

В сверхкороткой программе игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победы отпраздновали "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

В Сент-Луисе "Голден Найтс" повели в дебюте первого периода. Это Дорофеев подхватил шайбу у ворот и протолкнул "диск" за линию. Местные "Блюз" отыгрались только в третьей 20-минутке, когда Саад замкнул прострел Шенна от правого борта.

Настоящая драма развернулась в овертайме. Сначала форвард "Сент-Луиса" Бучневич не смог реализовать буллит. А в ответной атаке Оди-Маршессо прорвался из-за ворот и переиграл Биннингтона броском в дальний угол.

 

 

В Ванкувере же соперники обменялись шайбами в стартовом периоде. Нападающий "Лос-Анджелеса" Фиала из центральной зоны завершил образцовую атаку гостей. Но пять минут спустя Лафферти завершил сольный проход броском в уже пустые ворота.

Во второй 20-минутке доминировали "Кингз". Лизотт вовремя оказался на добивании после броска Спенса. А впоследствии в похожей ситуации самым ловким стал Копитар. Шайба Бесера в третьем периоде лишь подсластила горечь поражения "Кэнакс".

Все результаты вечера НХЛ:

  • "Сент-Луис" – "Вегас" – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
  • "Ванкувер" – "Лос-Анджелес" – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

К слову, накануне нападающий "Колорадо" Друан возглавил хит-парад звезд с тремя пунктами против "Питтсбурга".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей