"Вегас" в драме дожал "Сент-Луис", "Лос-Анджелес" одолел "Ванкувер": все шайбы вечера НХЛ

В Сент-Луисе "Голден Найтс" повели в дебюте первого периода. Это Дорофеев подхватил шайбу у ворот и протолкнул "диск" за линию. Местные "Блюз" отыгрались только в третьей 20-минутке, когда Саад замкнул прострел Шенна от правого борта.

Настоящая драма развернулась в овертайме. Сначала форвард "Сент-Луиса" Бучневич не смог реализовать буллит. А в ответной атаке Оди-Маршессо прорвался из-за ворот и переиграл Биннингтона броском в дальний угол.

В Ванкувере же соперники обменялись шайбами в стартовом периоде. Нападающий "Лос-Анджелеса" Фиала из центральной зоны завершил образцовую атаку гостей. Но пять минут спустя Лафферти завершил сольный проход броском в уже пустые ворота.

Во второй 20-минутке доминировали "Кингз". Лизотт вовремя оказался на добивании после броска Спенса. А впоследствии в похожей ситуации самым ловким стал Копитар. Шайба Бесера в третьем периоде лишь подсластила горечь поражения "Кэнакс".

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