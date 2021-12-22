Веерное отключение электроэнергии: как избежать рисков для бизнеса этой зимой

На фоне кризиса в энергосистеме Украины, дефицита угля и газа, этой зимой ожидается ряд веерных отключений электроэнергии в разных областях. Такие крупные города, как Киев, Харьков, Одесса — не исключение. Как обезопасить себя и избежать потерь в связи с остановкой деятельности коммерческих и приватных предприятий, расскажем в статье.

Что нас ждет этой зимой

В столице и крупных городах производственные предприятия, возможно, будут переходить на ночные смены, чтобы избежать полной остановки производства и полноценно функционировать. Для тех, кто не может себе позволить подобный режим, и чья деятельность связана со сферами обслуживания населения в самых различных аспектах, придется искать другие варианты.

В каких именно регионах и как часто будут отключать электричество — пока что точных данных нет. Хотя, например, на сайте ДТЭК уже опубликован график «плановых» отключений по Киеву. Факт о существенной нехватке энергоресурсов для нужд населения и предприятий, говорит о том, что «мер экономии» не избежать. Особенно, в отопительный сезон и пиковые периоды дневного времени.

Как обезопасить бизнес: резервные источники питания

Наиболее надежным резервным источником питания считаются дизельные генераторы. Они долговечные, надежные, экономные в расходе топлива, часто оснащены автоматической системой запуска. Как только прекращается подача электроэнергии с основной сети, генератор запускается в автоматическом режиме, обеспечивая беспрерывную работу подключенного объекта. Дизельные автономные электростанции могут беспрерывно работать 10-15 часов. Это отличное решение для организаций и предприятий любого масштаба.

Единственный существенный минус — это цена оборудования. Мощные станции будут стоить от $15 000 - $20 000 и более. Хорошая новость: такое же оборудование можно взять в прокат по гораздо более выгодным ценам.

Rental Power — единственная компания в Украине по аренде генераторов в резерв

Приобретать генератор в резерв — не выгодно, тем более, если агрегат нужен на сезон. Затраты на приобретение, хранение и техобслуживание не окупятся в краткосрочной перспективе.

Специально для нужд клиентов, аренда генераторов Rental Power — предлагает возможность сэкономить средства. Каким образом? Клиент платит минимальную цену за период простоя оборудования, а стоимость аренды считается в моточасах. Вы платите только за фактический расход ресурса генератора. Если за период аренды оборудование не использовалось, то платите только за период простоя.

Rental Power — единственная компания В Украине с подобными условиями проката в резерв.

Преимущества электростанций в прокат от Rental Power

Самое основное — это цена и комплексный сервис. Мы ценим время клиентов, поэтому сделали процесс сотрудничества максимально комфортным. От момента первого звонка и до подключения оборудования на объекте клиента может пройти от нескольких часов до суток (в зависимости от дальности объекта). Если отключение электроснабжения застало вас врасплох, мы среагируем быстро. Так что наши контакты рекомендуем сохранить уже сейчасJ При этом учитываем все пожелания и задачи. Наши менеджеры подбирают генератор необходимой мощности и комплектации, доставляем оборудование, выгружаем, подписываем договор аренды и подключаем. По окончанию срока аренды — забираем самостоятельно.

У нас еще много приятных преимуществ:

Большой выбор оборудования различной мощности. Это значит, что мы можем электрифицировать практически любой объект. Сотрудничаем как с небольшими предприятиями, так и с крупными производствами и организациями. Техническое обслуживание и консультации. Все оборудование проходит регулярное техническое обслуживание, и дополнительно — проверку перед каждой сдачей в эксплуатацию. Если вы когда-нибудь владели автономной электростанцией, то понимаете, насколько это важный и ценный аспект. Только ведущие модели генераторов от европейских и японских производителей. Мы специализируемся на подборе электрооборудования, и точно знаем, какие агрегаты «в топе» рынка. Закупаем надежные и проверенные электростанции от проверенных брендов. Официальная гарантия. Клиент полностью застрахован от технических неисправностей не по его вине, материальную ответственность несет арендодатель. Оптимизация затрат клиента — наш приоритет. После консультации мы подбираем агрегат необходимой мощности и конфигурации, без скрытых платежей. Это значит, что вы не будете переплачивать за большую мощность или функции, которые не будете использовать.

Получить бесплатную консультацию по подбору резервной электростанции можно на сайте Rental Power или по телефону компании: (093) 903-78-70.