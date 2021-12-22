Віялові відключення електроенергії: як уникнути ризиків для бізнесу цієї зими

На тлі кризи в енергосистемі України, дефіциту вугілля та газу, цієї зими очікується низка віялових відключень електроенергії у різних галузях. Такі великі міста як Київ, Харків, Одеса — не виняток. Як убезпечити себе та уникнути втрат у зв'язку із зупинкою діяльності комерційних та приватних підприємств, розповімо у статті.

Що нас чекає цієї зими

У столиці та великих містах виробничі підприємства, можливо, переходитимуть на нічні зміни, щоб уникнути повної зупинки виробництва та повноцінно функціонувати. Для тих, хто не може собі дозволити подібний режим, і чия діяльність пов'язана зі сферами обслуговування населення в різних аспектах, доведеться шукати інші варіанти.

У яких саме регіонах і як часто відключатимуть електрику — поки що точних даних немає. Хоча, наприклад, на сайті ДТЕК вже опубліковано графік «планових» відключень у Києві. Факт про суттєву нестачу енергоресурсів для потреб населення та підприємств говорить про те, що «заходів економії» не уникнути. Особливо, в опалювальний сезон та пікові періоди денного часу.

Як убезпечити бізнес: резервні джерела живлення

Найбільш надійним резервним джерелом живлення вважаються дизельні генератори. Вони довговічні, надійні, економні у витраті палива, часто оснащені автоматичною системою запуску. Як тільки припиняється подача електроенергії з основної мережі, генератор запускається автоматично, забезпечуючи безперервну роботу підключеного об'єкта. Дизельні автономні електростанції можуть працювати безперервно 10-15 годин. Це відмінне рішення для організацій та підприємств будь-якого масштабу.

Єдиний суттєвий мінус – це ціна обладнання. Потужні станції коштуватимуть від $15 000 до $20 000 і більше. Хороша новина: таке ж обладнання можна взяти в прокат за набагато вигіднішими цінами.

Rental Power - єдина компанія в Україні з оренди генераторів у резерв

Купувати генератор в резерв - не вигідно, тим більше, якщо агрегат потрібний на сезон. Витрати на придбання, зберігання та техобслуговування не окупляться у короткостроковій перспективі.

Спеціально для потреб клієнтів, оренда генераторів Rental Power - пропонує можливість заощадити кошти. Яким чином? Клієнт платить мінімальну ціну за період простою обладнання, а вартість оренди рахується в мотогодинах. Ви платите лише за фактичну витрату ресурсу генератора. Якщо за період оренди обладнання не використовувалося, то сплачуєте лише за період простою.

Rental Power — єдина компанія В Україні із подібними умовами прокату в резерв.

Переваги електростанцій у прокат від Rental Power

Найголовніше – це ціна та комплексний сервіс. Ми цінуємо час клієнтів, тож зробили процес співробітництва максимально комфортним. Від моменту першого дзвінка до підключення обладнання на об'єкті клієнта може пройти від декількох годин до доби (залежно від дальності об'єкта). Якщо відключення електропостачання застало вас зненацька, ми зреагуємо швидко. Так що наші контакти рекомендуємо зберегти вже зараз. При цьому враховуємо всі побажання та завдання. Наші менеджери підбирають генератор необхідної потужності та комплектації, доставляємо обладнання, вивантажуємо, підписуємо договір оренди та підключаємо. По закінченні терміну оренди забираємо самостійно.

У нас ще багато приємних переваг:

Великий вибір обладнання різної потужності. Це означає, що ми можемо електрифікувати практично будь-який об'єкт. Співпрацюємо як із невеликими підприємствами, так і з великими виробництвами та організаціями. Технічне обслуговування та консультації. Все обладнання проходить регулярне технічне обслуговування, і додатково перевірку перед кожною здачею в експлуатацію. Якщо ви володіли автономною електростанцією, то розумієте, наскільки це важливий і цінний аспект. Тільки провідні моделі генераторів від європейських та японських виробників. Ми спеціалізуємося на підборі електрообладнання і точно знаємо, які агрегати «в топі» ринку. Закуповуємо надійні та перевірені електростанції від перевірених брендів. Офіційна гарантія. Клієнт повністю застрахований від технічних несправностей не з його вини, матеріальну відповідальність несе орендодавець. Оптимізація витрат клієнта – наш пріоритет. Після консультації ми підбираємо агрегат необхідної потужності та конфігурації без прихованих платежів. Це означає, що ви не переплачуватимете за велику потужність або функції, які не використовуватимете.

Отримати безкоштовну консультацію щодо підбору резервної електростанції можна на сайті Rental Power або за телефоном компанії: (093) 903-78-70.