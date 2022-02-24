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Ведутся бои за Гостомельский аэродром, Скадовск и Чаплинка. Залужный обратился к украинцам

Автор: Анастасия Рокитна

ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ.

Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка, сообщил он.

"Призываю резервистов тероборони и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

Отметим, в ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.

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