Ведуться артилерійські дуелі. Євлаш розповів про ситуацію навколо Табаївки

"За Табаївку також точаться важкі бої, наразі село не перебуває під контролем окупантів, і там ведуться артилерійські дуелі", - сказав Євлаш.

Також за його словами, росіяни не припиняють штурми на Бахмутському напрямку. У боях окупанти використовують як важку артилерію, так і БПЛА. Він зауважив, що наразі лінія фронту залишається дуже динамічною. Росіяни продовжують свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська.

Бої за Табаївку

Нещодавно терористи заявили про нібито окупацію села Табаївка.Також стверджували про захоплення панівних висот у цьому районі.

Водночас інформацію одразу заперечили аналітики DeepState, які заявили, що Збройні сили не дали ворогу закріпитись в селі, зокрема стримують росіян від просувань.

"Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що здатні загарбники", - прокоментував Фітьо російський вкид.

Детальніше про ситуацію довкола Табаївки можна дізнатись в коментарі експерта Олександра Мусієнка агентству РБК-Україна.

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