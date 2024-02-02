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Ведутся артиллерийские дуэли. Евлаш рассказал о ситуации вокруг Табаевки

Архивное фото: Евлаш рассказал о ситуации вокруг Табаевки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска продолжают давить на Бахмутском направлении. В частности, тяжелые бои ведутся за населенный пункт Табаевка.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"За Табаевку также идут тяжелые бои, пока село не находится под контролем оккупантов, и там ведутся артиллерийские дуэли", - сказал Евлаш.

Также, по его словам, россияне не прекращают штурмы на Бахмутском направлении. В боях оккупанты используют как тяжелую артиллерию, так и БПЛА. Он отметил, что сейчас линия фронта остается очень динамичной. Россияне продолжают свои наступательные действия, в том числе возле Купянска.

Бои за Табаевку

Недавно террористы заявили о якобы оккупации села Табаевка. Также утверждали о захвате господствующих высот в этом районе.

В то же время, информацию сразу опровергли аналитики DeepState, которые заявили, что Вооруженные силы не дали врагу закрепиться в селе, в частности сдерживают россиян от продвижений.

"Там продолжаются боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, на что способны захватчики", – прокомментировал Фитьо российский вброс.

Детальнее о ситуации вокруг Табаевки можно узнать в комментарии эксперта Александра Мусиенко агентству РБК-Украина.

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