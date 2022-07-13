Ведут ли Украина и Россия переговоры о завершении войны: ответ Кулебы

Украина пока не ведет с Россией переговоры о завершении войны. Причиной этого является позиция РФ и ее агрессия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу во время брифинга.

По его словам, для Украины главной целью является освобождение всех оккупированных территорий и возобновление целостности. Это одновременно есть конечной точной переговорной позиции.

"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции РФ и ее постоянной агрессии против нашей страны. Поэтому, действительно, нечего обсуждать", - объяснил Кулеба.