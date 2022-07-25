Ведущие партии Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам

Член партии "Национальная коалиция" Элина Валтонен назвала беспрепятственный въезд россиян по туристической визе в Финляндию проблематичным.

"В этой ситуации есть резон прекратить выдачу россиянам туристических виз. Россия ведет в Украине жестокую агрессивную войну, и совершенно абсурдно, что люди могут приезжать в западные страны как ни в чем не бывало", - подчеркнула она.

При этом такое мнение, в частности, поддержал член партии "Финляндский центр" Микко Савола. По его словам, правительству необходимо в ближайшее время ввести новые ограничения на визы для россиян.

"Противоречиво то, что россияне приезжают в Финляндию или едут через Финляндию в Европу, чтобы делать покупки или развлекаться, и в то же время Россия убивает людей в Украине и пытается присоединить к себе части соседней страны", - отметил Савола.

Финские политики считают, что Евросоюз также должен выработать единую позицию по визам для россиян.