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Ведущие партии Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам

Фото: ведущие партии Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Члены ряда финских парламентских партий заявили о необходимости ввести в Финляндии запрет на выдачу виз гражданам России. Они призвали правительство утвердить соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Член партии "Национальная коалиция" Элина Валтонен назвала беспрепятственный въезд россиян по туристической визе в Финляндию проблематичным.

"В этой ситуации есть резон прекратить выдачу россиянам туристических виз. Россия ведет в Украине жестокую агрессивную войну, и совершенно абсурдно, что люди могут приезжать в западные страны как ни в чем не бывало", - подчеркнула она.

При этом такое мнение, в частности, поддержал член партии "Финляндский центр" Микко Савола. По его словам, правительству необходимо в ближайшее время ввести новые ограничения на визы для россиян.

"Противоречиво то, что россияне приезжают в Финляндию или едут через Финляндию в Европу, чтобы делать покупки или развлекаться, и в то же время Россия убивает людей в Украине и пытается присоединить к себе части соседней страны", - отметил Савола.

Финские политики считают, что Евросоюз также должен выработать единую позицию по визам для россиян.

Более детально о странах, которые уже запретили выдачу виз россиянам, можете узнать в материале РБК-Украина "Без поездок по Европе. Какие страны перестали выдавать визы россиянам".

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