Ведущая украинская IT-компания NIX подписала соглашение о сотрудничестве с Харьковским университетом имени В. Н. Каразина

Эксперты NIX проанализируют текущие учебные программы по специальности «Компьютерные науки» и внесут свои корректировки. Цель партнерства — помочь преподавателям актуализировать материалы и дать будущим IT-специалистами современные, практические знания.

Президент NIX Игорь Брагинский считает, чем активнее университеты будут подхватывать тренды IT-сферы, тем лучше студенты и выпускники будут подготовлены к работе в IT-проектах. И бизнес в этом плане — мощный драйвер таких изменений.

Игорь Брагинский, президент NIX:

«После окончания университетов к нам приходят молодые специалисты, которых нам же приходится основательно дообучать. При этом основная задача нашей индустрии — разрабатывать IT-продукты и зарабатывать для государства деньги. Когда мы отвлекаемся на неспецифическую для нас работу, это сказывается на продуктивности наших специалистов.

Поэтому мы предлагаем взаимовыгодное решение — мы даем вузу свою уникальную экспертизу в практическом, реальном IT и — самое главное, что эти знания актуальны для рынка. Таким образом проводим своеобразный тюнинг учебных программ и помогаем преподавателям преобразовать обучающие материалы в соответствии с потребностями современного бизнеса. Студенты получат знания, которые позволят им стать востребованными в IT, а мы, как бизнес — более подготовленных специалистов».

После изучения университетских программ, эксперты компании предложат свои корректировки для повышения качества обучения.

Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина:

«Одно дело — осваивать теорию и совершенно другое — обучаться тому, что востребовано здесь и сейчас. Чтобы сделать наши программы обучения по техническим направлениям более современными, нам нужно плотно сотрудничать с практиками из IT-сферы. У экспертов NIX есть многолетний опыт в технологиях, а у наших специалистов — понимание того, как эти наработки трансформировать в академические программы и в доступной форме передать студентам. Так каждый со своей стороны сделает то, что умеет лучше всего, и вместе мы улучшим качество IT-образования и подготовки наших студентов.

Каразинский университет — пример классического образования и традиционного подхода в обучении, но мы прекрасно понимаем, что современный вуз должен идти в ногу со временем — откликаться на потребности бизнеса и готовить действительно востребованных специалистов».

И в компании NIX и в университете убеждены: бизнесу важно принимать участие в формировании учебных программ и делиться своей экспертизой. Только так полученные студентами знания будут полезными, а образование — не «для галочки».