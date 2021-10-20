Провідна українська IT-компанія NIX підписала угоду про співпрацю з Харківським університетом імені В. Н. Каразіна

Експерти NIX проаналізують поточні навчальні програми за спеціальністю «Комп'ютерні науки» і внесуть свої корективи. Мета партнерства — допомогти викладачам актуалізувати матеріали та дати майбутнім IT-фахівцями сучасні, практичні знання.

Президент NIX Ігор Брагінський вважає, що чим активніше університети підхоплюватимуть тренди IT-сфери, тим краще студенти і випускники будуть підготовлені до роботи в IT-проєктах. І бізнес у цьому плані — потужний драйвер таких змін.

Ігор Брагінський, президент NIX:

«Після закінчення університетів до нас приходять молоді спеціалісти, яких нам же доводиться ґрунтовно донавчати. При цьому основне завдання нашої індустрії — розробляти IT-продукти і заробляти для держави гроші. Коли ми відволікаємося на неспецифічну для нас роботу, це позначається на продуктивності наших фахівців.

Тому ми пропонуємо взаємовигідне рішення — ми даємо вишу свою унікальну експертизу в практичному, реальному IT і — найголовніше, що ці знання актуальні для ринку. Таким чином проводимо своєрідний тюнінг навчальних програм і допомагаємо викладачам трансформувати учбові матеріали відповідно до потреб сучасного бізнесу. Студенти отримають знання, які дозволять їм стати затребуваними в IT, а ми, як бізнес — більш підготовлених фахівців».

Після вивчення університетських програм, експерти компанії запропонують свої корективи для підвищення якості навчання.

Тетяна Кагановська, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна:

«Одна справа — освоювати теорію і зовсім інша — навчатися тому, що затребуване тут і зараз. Щоб зробити наші програми навчання з технічних напрямків більш сучасними, нам потрібно щільно співпрацювати з практиками з IT-сфери. В експертів NIX є багаторічний досвід у технологіях, а у наших фахівців — розуміння того, як ці напрацювання трансформувати в академічні програми і в доступній формі передати студентам. Так кожен зі свого боку зробить те, що вміє найкраще, і разом ми покращимо якість IT-освіти та підготовки наших студентів.

Каразінський університет — приклад класичної освіти і традиційного підходу в навчанні, але ми прекрасно розуміємо, що сучасний вищий навчальний заклад повинен йти в ногу з часом — відгукуватися на потреби бізнесу і готувати дійсно затребуваних фахівців».

І в компанії NIX, і в університеті переконані: бізнесу важливо брати участь у формуванні навчальних програм і ділитися своєю експертизою. Тільки так отримані студентами знання будуть корисними, а освіта — «не для галочки».