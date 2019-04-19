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Ведущая предупредила об угрозе теракта на "Суспільному" во время дебатов

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:15
Ведущая предупредила об угрозе теракта на "Суспільному" во время дебатов
Фото: Петр Порошенко (t.me/PresidentPoroshenko)

Порошенко решил остаться

Во время дебаты на "Суспільному" ведущая Мирослава Барчук заявила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ведущая заявила, что любой может покинуть зал, ведь есть угроза теракта. Она сообщила, что информация о том, что в зале есть человек, который готовит покушение на действующего президента, поступила на линию "102". Однако было принято решение не останавливать проведение дебатов.

"В зале есть человек, который может совершить террористический акт. Кто хочет, может покинуть зал", - сказала ведущая.

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что принял решение о продолжении участия в дебатах, несмотря на угрозу взрыва.

Ранее РБК-Украина писало, что Порошенко прибыл на "Суспільне" для участия в дебатах перед вторым туром выборов.

Мирослава Барчук сообщила, что Владимир Зеленский не прибыл на дебаты в студию.

Ради участия обоих кандидатов после стадиона Центральная избирательная комиссия перенесла эфир в 21:00. Предполагается, что кандидаты в течение часа могли бы провести последние дебаты перед выборами.

До этого с 19:00 до 20:00 проходили дебаты на НСК "Олимпийский", где присутствовали оба кандидата.

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