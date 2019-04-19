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Ведуча попередила про загрозу теракту на "Суспільному" під час дебатів

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 21:15
Ведуча попередила про загрозу теракту на "Суспільному" під час дебатів
Фото: Петро Порошенко (t.me/PresidentPoroshenko)

Порошенко вирішив залишитися

Під час дебатів на "Суспільному" ведуча Мирослава Барчук заявила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ведуча заявила, що будь-хто може залишити зал, адже є загроза теракту. Вона повідомила, що інформація про те, що в залі є людина, яка готує замах на чинного президента, надійшла на лінію "102". Однак було прийняте рішення не зупиняти проведення дебатів. 

"В залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Хто хоче, може залишити зал", - сказала ведуча.

Кандидат в президенти Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення про продовження участі у дебатах, попри загрозу вибуху. 

Раніше РБК-Україна писало, що Порошенко прибув на "Суспільне" для участі в дебатах перед другим туром виборів.

Мирослава Барчук повідомила, що Володимир Зеленський не прибув на дебати в студію "Суспільного".

Заради участі обох кандидатів після стадіону Центральна виборча комісія перенесла ефір на 21:00. Передбачається, що кандидати протягом години могли б провести останні дебати перед виборами. 

До цього з 19:00 до 20:00 відбувалися дебати на НСК "Олімпійський", де були присутні обоє кандидати.

Зеленський заявив, що не їздив до РФ з початку війни на Донбасі  Порошенко прибув на дебати в студію "Суспільного"
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