Ведуча попередила про загрозу теракту на "Суспільному" під час дебатів

Фото: Петро Порошенко (t.me/PresidentPoroshenko)

Порошенко вирішив залишитися

Під час дебатів на "Суспільному" ведуча Мирослава Барчук заявила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ведуча заявила, що будь-хто може залишити зал, адже є загроза теракту. Вона повідомила, що інформація про те, що в залі є людина, яка готує замах на чинного президента, надійшла на лінію "102". Однак було прийняте рішення не зупиняти проведення дебатів.

"В залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Хто хоче, може залишити зал", - сказала ведуча.

Кандидат в президенти Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення про продовження участі у дебатах, попри загрозу вибуху.

Раніше РБК-Україна писало, що Порошенко прибув на "Суспільне" для участі в дебатах перед другим туром виборів.

Мирослава Барчук повідомила, що Володимир Зеленський не прибув на дебати в студію "Суспільного".

Заради участі обох кандидатів після стадіону Центральна виборча комісія перенесла ефір на 21:00. Передбачається, що кандидати протягом години могли б провести останні дебати перед виборами.

До цього з 19:00 до 20:00 відбувалися дебати на НСК "Олімпійський", де були присутні обоє кандидати.