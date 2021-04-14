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От ведомств США потребовали обновить программное обеспечение Microsoft из-за уязвимости

Автор: Артур Родивилов

Американские власти направили всем ведомствам страны требование в срочном порядке обновить программное обеспечение Microsoft Exchange Server. Оно касается новой версии ПО.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюберге уточнил, что данная мера связана с обнаруженными уязвимостями версии.

По его словам, Белый дом также призывает всех пользователей Microsoft провести обновление ПО.

"Если эти уязвимости приведут к возникновению более крупного инцидента, мы будем работать над его устранением совместно с частным сектором", - подчеркнул Нюберге.

Напомним, президент США Джо Байден продлил срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе против России, за кибератаки на Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.

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