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Ведення вагітності та пологи для ВПО - безоплатні: як отримати медичну допомогу в Україні

Ілюстративне фото: в Україні ведення вагітності та пологи є безоплатними (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні ведення вагітності та медична допомога при пологах безоплатні для пацієнток зі статусом ВПО. Це передбачено Програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначили у відомстві, незалежно від місця проживання і реєстрації, вагітні жінки та породіллі можуть отримувати якісні безоплатні послуги ведення вагітності та допомоги при пологах.

Потрібно обрати будь-який комунальний або приватний медзаклад, що має договір із НСЗУ, на пакет "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Серед доступних безоплатних послуг пацієнтка може отримати такі:

  • спостереження за перебігом вагітності;
  • лабораторні дослідження, наприклад, аналіз крові або обстеження на віруси;
  • УЗД, електрокардіографія та інші обстеження;
  • профілактика інфекцій;
  • надання повної інформації щодо перебігу вагітності.

Варто зауважити, що під час пологів пацієнтка на безоплатній основі також отримує усі ліки, медичні вироби, знеболювання, необхідні лабораторні обстеження та послуги, серед яких післяпологові моніторинги породіллі та новонародженого.
Знайти медзаклад, який має договір із НСЗУ можна за посиланням або зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77.

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