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Ведение беременности и роды для ВПЛ - бесплатные: как получить медицинскую помощь в Украине

Иллюстративное фото: в Украине ведение беременности и роды безвозмездны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине ведение беременности и медицинская помощь при родах безвозмездны для пациенток со статусом ВПЛ. Это предусмотрено Программой медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в ведомстве, независимо от места жительства и регистрации, беременные женщины и роженицы могут получать качественные безвозмездные услуги по ведению беременности и родовспоможения.

Нужно выбрать любое коммунальное или частное медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, на пакет "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Среди доступных бесплатных услуг пациентка может получить следующие:

  • наблюдение за течением беременности;
  • лабораторные исследования, например анализ крови или обследование на вирусы;
  • УЗИ, электрокардиография и другие обследования;
  • профилактика инфекций;
  • предоставление полной информации о протекании беременности.

Следует отметить, что во время родов пациентка на безвозмездной основе также получает все лекарства, медицинские изделия, обезболивание, необходимые лабораторные обследования и услуги, среди которых послеродовые мониторинги роженицы и новорожденного.
Найти медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, можно по ссылке или позвонив в контакт-центр по номеру 16-77.

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