Ведение беременности и роды для ВПЛ - бесплатные: как получить медицинскую помощь в Украине

В Украине ведение беременности и медицинская помощь при родах безвозмездны для пациенток со статусом ВПЛ. Это предусмотрено Программой медицинских гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как отметили в ведомстве, независимо от места жительства и регистрации, беременные женщины и роженицы могут получать качественные безвозмездные услуги по ведению беременности и родовспоможения.
Нужно выбрать любое коммунальное или частное медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, на пакет "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
Среди доступных бесплатных услуг пациентка может получить следующие:
Следует отметить, что во время родов пациентка на безвозмездной основе также получает все лекарства, медицинские изделия, обезболивание, необходимые лабораторные обследования и услуги, среди которых послеродовые мониторинги роженицы и новорожденного.
Найти медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, можно по ссылке или позвонив в контакт-центр по номеру 16-77.
Ранее мы сообщали, существует ли "идеальный возраст" для материнства .
Кроме этого, РБК-Украина писало, почему отсутствие желания иметь детей считается нормальным .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .