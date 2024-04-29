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Веде переговори із OpenAI. Apple має намір впровадити штучний інтелект у iPhone

Фото: Apple має намір впровадити штучний інтелект у iPhone (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання технології штучного інтелекту для реалізації низки нових функцій, які будуть представлені в iPhone пізніше цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанії почали обговорювати умови потенційної угоди та те, як функції OpenAI будуть інтегровані в нову операційну систему iOS 18.

За даними джерел, Apple ще не ухвалила остаточного рішення про те, яких партнерів вона використовуватиме про впровадження штучного інтелекту, і може досягти угоди як з OpenAI, так і Alphabet.

Apple повільніше впроваджує генеративний штучний інтелект, який може генерувати людські відповіді на письмові запити, аніж конкуренти, серед яких і Microsoft.

Генеральний директор Apple Тім Кук раніше заявив, що компанія "значно" інвестує в генеративний штучний інтелект і розповість більше про свої плани щодо впровадження цієї технології пізніше цього року.

 

 

Apple готує власний штучний інтелект

Раніше повідомлялося, що Apple працює над програмними функціями генеративного штучного інтелекту, які з'являться у користувачів пізніше цього року.

Крім того, компанія Apple анонсувала презентацію нових продуктів. Представників ЗМІ запрошують завітати на захід 7 травня. Очікується, що на презентації буде представлено iPad Pro, який отримає значні покращення.

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