Ведет переговоры с OpenAI. Apple намерена внедрить искусственный интеллект в iPhone

Apple возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии искусственного интеллекта для реализации ряда новых функций, которые будут представлены в iPhone позднее в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что компании начали обсуждать условия потенциального соглашения и то, как функции OpenAI будут интегрированы в новую операционную систему iOS 18.
По данным источников, Apple еще не приняла окончательного решения о том, каких партнеров она будет использовать про внедрении искусственного интеллекта, и может достичь соглашения как с OpenAI, так и с Alphabet.
Apple медленнее внедряет генеративный искусственный интеллект, который может генерировать человеческие ответы на письменные запросы, чем конкуренты, среди которых и Microsoft.
Генеральный директор Apple Тим Кук ранее заявил, что компания "значительно" инвестирует в генеративный искусственный интеллект и расскажет больше о своих планах по внедрению этой технологии позднее в этом году.
Ранее сообщалось, что Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта, которые появятся у пользователей позже в этом году.
Кроме того, компания Apple анонсировала презентацию новых продуктов. Представителей СМИ приглашают посетить мероприятие 7 мая. Ожидается, что на презентации будет представлен iPad Pro, который получит значительные улучшения.
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