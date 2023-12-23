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Вечірня атака "Шахедів". В Повітряних силах розповіли про збиття усіх дронів росіян

Фото: у Повітряних силах розповіли про збиття ворожих дронів під час атаки напередодні ввечері (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені усі російські дрони-камікадзе, які противник запускав при атаці з вечора п'ятниці до опівночі суботи. Для удару окупанти застосовували дев'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Із 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Балаклава - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ", - розповіли військові.

В Повітряних силах уточнили, що ворожі БПЛА збивали у межах Одеської та Хмельницької областей.

"Усі дев'ять "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Атака дронів ввечері 22 грудня

Нагадаємо, вчора ввечері, 22 грудня, росіяни вкотре запустили дрони по Україні. Їх фіксували над акваторією Чорного моря. У Повітряних силах розповіли, що ворожі безпілотники помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також кілька груп "Шахедів" летіли з боку Чорного моря до Коблево Миколаївської області та у напрямку Татарбунарського району Одеської області.

Пізніше в Одеській ОВА розповіли, що в результаті дронової атаки на регіон було пошкоджено інфраструктуру, загиблих та постраждалих немає.

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