Вечерняя атака "Шахедов". В Воздушных силах рассказали о сбитии всех дронов россиян

"С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Балаклава - Крым, Приморско-Ахтарск - РФ", - рассказали военные.

В воздушных силах уточнили, что вражеские БПЛА сбивали в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

"Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Атака дронов вечером 22 декабря

Напомним, вчера вечером, 22 декабря, россияне в очередной раз запустили дроны по Украине. Их фиксировали над акваторией Черного моря. В Воздушных силах рассказали, что вражеские беспилотники заметили в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также несколько групп "Шахедов" летели со стороны Черного моря в Коблево Николаевской области и в направлении Татарбунарского района Одесской области.

Позже в Одесской ОВА рассказали, что в результате дроновой атаки на регион была повреждена инфраструктура, погибших и пострадавших нет.