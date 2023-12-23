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Вечерняя атака "Шахедов". В Воздушных силах рассказали о сбитии всех дронов россиян

Фото: в Воздушных силах рассказали о сбитии вражеских дронов во время атаки накануне вечером (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены все русские дроны-камикадзе, которые противник запускал при атаке с вечера пятницы до полуночи субботы. Для удара оккупанты применяли девять "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Балаклава - Крым, Приморско-Ахтарск - РФ", - рассказали военные.

В воздушных силах уточнили, что вражеские БПЛА сбивали в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

"Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Атака дронов вечером 22 декабря

Напомним, вчера вечером, 22 декабря, россияне в очередной раз запустили дроны по Украине. Их фиксировали над акваторией Черного моря. В Воздушных силах рассказали, что вражеские беспилотники заметили в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также несколько групп "Шахедов" летели со стороны Черного моря в Коблево Николаевской области и в направлении Татарбунарского района Одесской области.

Позже в Одесской ОВА рассказали, что в результате дроновой атаки на регион была повреждена инфраструктура, погибших и пострадавших нет.

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