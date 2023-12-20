Вечірній обстріл Херсона: кількість постраждалих різко зросла

"Під час вечірніх обстрілів Херсона російськими окупантами постраждали 9 осіб, з них 4 – діти (віком 13, 4, 2 та 10 років). Чотири травмовані – мати з трьома дітьми госпіталізована. Стан середній. У них контузія та вибухова травма", - йдеться у повідомленні голови Херсонської МВА.

За його словами, також п'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці. Йдеться про одну дитину та чотирьох дорослих, від госпіталізації вони відмовилися.