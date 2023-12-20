Вечерний обстрел Херсона: количество пострадавших резко возросло

"Во время вечерних обстрелов Херсона российскими оккупантами пострадали 9 человек, из них 4 – дети (возрастом 13, 4, 2 и 10 лет). Четыре травмированных – мать с тремя детьми госпитализирована. Состояние среднее. У них контузия и взрывчатая травма", - говорится в сообщении главы Херсонской ГВА.

По его словам, также пятерым раненым оказана медицинская помощь на месте. Речь идет об одном ребенке и четырех взрослых, от госпитализации они отказались.