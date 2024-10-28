Вечірній обстріл Харкова: ціллю окупантів став Держпром

"Будівля Держпрому у Харкові знаходиться під охороною ЮНЕСКО і є пам'яткою архітектури. Росіяни вдарили по ній авіабомбами", - написав Єрмак.

У свою чергу Синєгубов уточнив, що в результаті удару по адміністративній будівлі зруйновано кілька поверхів.

"Загалом маємо сотні пошкоджених вікон у адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках", - розповів він.

Як додав Синєгубов окупанти, за попередніми даними, використали для атаки ФАБ-500.

Варто зауважити, що Держпром чи Будинок Державної промисловості є знаковою будівлею для Харкова. Його ввели в експлуатацію 1928 року.

Будівля - один зі світових зразків авангардної архітектури.