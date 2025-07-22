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Вечірній авіаудар по Сумах: в місті троє постраждалих, серед них дитина

Вівторок 22 липня 2025 07:32
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Вечірній авіаудар по Сумах: в місті троє постраждалих, серед них дитина Фото: пошкоджений будинок у Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 21 липня, росіяни здійснили авіаудар по місту Суми. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники поінформували, що внаслідок обстрілу поранено 3 людей, серед них - одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.

Фото: наслідки обстрілу Сум (t.me/dsns_telegram)

Також у ДСНС підтвердили, що через ворожу атаку було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів в торгівельний центр.

Обстріл Сум

Нагадаємо, що місто Суми регулярно піддається обстрілу з боку РФ.

Зокрема, вдень 20 липня населений пункт був атакований російським дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку, автомобіль та електромережу. Причому частина будинків залишилася без світла.

Також в ОВА повідомляли, що до медиків звернулися 7-річний хлопчик і його 34-річна мама.

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