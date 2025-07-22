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Вечерний авиаудар по Сумах: в городе трое пострадавших, среди них ребенок

Вторник 22 июля 2025 07:32
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Вечерний авиаудар по Сумах: в городе трое пострадавших, среди них ребенок Фото: поврежденный дом в Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 21 июля, россияне совершили авиаудар по городу Сумы. В результате обстрела повреждены дома и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что в результате обстрела ранены 3 человека, среди них - один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Фото: последствия обстрела Сум (t.me/dsns_telegram)

Также в ГСЧС подтвердили, что из-за вражеской атаки было повреждено 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей в торговый центр.

Обстрел Сум

Напомним, что город Сумы регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ.

В частности, днем 20 июля населенный пункт был атакован российским дроном. В результате атаки были повреждены окна жилого дома, автомобиль и электросеть. Причем часть домов осталась без света.

Также в ОВА сообщали, что к медикам обратились 7-летний мальчик и его 34-летняя мама.

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