Вечером в Киеве образовались пробки

В Киеве вечером 28 марта образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, движение затруднено на улице Крещатик, бульваре Шевченко, улице Набережно-Крещатицкая, улицы Большая Житомирская, Юрия Ильенко, бульваре Дружбы народов, частично на проспекте Победы.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Борщаговская, проспекте Академика Палладина, улице Даниила Щербаковского, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте.

Также заторы наблюдаются в районе станций метро "Дружбы народов", "Голосеевская", "Университет", "Житомирская", "Берестейская".

Пробки образовались также на мосту Метро и Южном мосту.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Николая Бажана, улицы Тепловозной, улице Привокзальной, Харьковском шоссе.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве послезавтра в субботу 30 марта с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

Напомним, за ремонт Шулявского путепровода с 17 марта движение транспорта организовано по прилегающим улицам.