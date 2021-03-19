Вечер перед локдауном. Киев остановился в пробках: где лучше не ездить

На правом берегу длинные пробки в обоих направлениях тянутся по проспекту Победы, Набережному шоссе, бульвару Шевченко. Подобная ситуация на улице Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Большой окружной.

На бульваре Дружбы народов заторы наблюдаются в направлении на мост Патона. Также существенные затруднения движения транспорта - на Саперно-Слободской в районе развязки на Выдубичах и на проспекте Бандеры в обоих направлениях.

Большой затор сформировался на Крещатике в направлении Бессарабской площади. Пробки и на Бульваре Леси Украинки в обоих направлениях. Кроме того, большой затор - на Саксаганского.

На левом берегу значительные заторы на проспекте Бажана в направлении на Южный мост. Длиннющий затор имеет место на Днепровской Набережной в направлении на Русановку. На Харьковском шоссе проблемы с трафиком в направлении к Дарницкому вокзалу.

Затруднение движения наблюдается на проспекте Освободителей в направлении на станцию метро "Дарница".

На мостах ситуация с трафиком нормальная, за исключением Гаванского моста, где затор сформировался в направлении с Рыбальского острова на Подол.