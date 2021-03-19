Вечір перед локдауном. Київ зупинився в заторах: де краще не їздити

Ввечері 19 березня, напередодні локдауну, на дорогах Києва спостерігаються значні затори. Ускладнення руху спостерігаються на головних транспортних артеріях столиці.
Про це свідчать дані Google maps.
На правому березі довжелезні затори в обох напрямках тягнуться проспектом Перемоги, Набережним шосе, бульваром Шевченка. Подібна ситуація на вулиці Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Великій окружній.
На бульварі Дружби народів затори спостерігаються в напрямку на міст Патона. Також суттєві ускладнення руху транспорту - на Саперно-Слобідській в районі розв'язки на Видубичах та на проспекті Бандери в обох напрямках.
Великий затор сформувався на Хрещатику в напрямку Бессарабської площі. Затори й на Бульварі Лесі Українки в обох напрямках. Крім того, великий затор - на Саксаганського.
На лівому березі значні затори на проспекті Бажана в напрямку на Південний міст. Довжелезний затор має місце на Дніпровській Набережній в напрямку на Русанівку. На Харківському шосе проблеми з трафіком в напрямку до Дарницького вокзалу.
Ускладнення руху спостерігається на проспекті Визволителів в напрямку на станцію метро "Дарниця".
На мостах ситуація з трафіком нормальна, за виключенням Гаванського мосту, де затор сформувався в напрямку з Рибальського острова на Поділ.
Нагадаємо, 18 березня влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.
Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко в коментарі РБК-Україна повідомив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, сказав він.