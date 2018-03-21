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Вечер бокса при участии Гвоздика собрал рекордно низкий телерейтинг

НовостиСпорт    21.03.2018 - 12:25
Фото: Александр Гвоздик (klitschko-brothers.com)
Фото: Александр Гвоздик (klitschko-brothers.com)

Трансляцию смотрело меньше чем полмиллиона зрителей

Вечер бокса при участии украинского полутяжеловеса Александр Гвоздика (15-0, 12 КО) стал самым нерейтинговым за историю сотрудничества промоутерской компании Top Rank и телеканала ESPN. Об этом сообщает Boxing Scene.

Всего трансляцию 17 марта смотрело около 488 тысяч людей. Такие низкие рейтинги связаны с трансляцией баскетбольных матчей "Мартовского безумия" в NCAA. В среднем каждый матч собирает по 2,4 млн телезрителей.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

Главным поединком вечера был бой между Хосе Рамиресом и Амиром Имамом за пояс WBC.

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Теги: рейтинг, трансляция, Александр Гвоздик, Бокс
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