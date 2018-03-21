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Вечір боксу за участю Гвоздика зібрав рекордно низький телерейтинг

НовиниСпорт    21.03.2018 - 12:25
Фото: Олександр Гвоздик (klitschko-brothers.com)
Фото: Олександр Гвоздик (klitschko-brothers.com)

Трансляцію дивилося менше ніж півмільйона глядачів

Вечір боксу за участю українського напівважковаговика Олександр Гвоздика (15-0, 12 КО) став самим нерейтинговим за історію співпраці промоутерської компанії Top Rank і телеканалу ESPN. Про це повідомляє Boxing Scene.

Всього трансляцію 17 березня дивилося близько 488 тисяч осіб. Такі низькі рейтинги пов'язані з трансляцією баскетбольних матчів "Березневого безумства" в NCAA. В середньому кожен матч збирає по 2,4 млн телеглядачів.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО).

Головним поєдинком вечора був бій між Хосе Рамірес і Аміром Імамом за пояс WBC.

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Теги: рейтинг, трансляция, Олександр Гвоздик, Бокс
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