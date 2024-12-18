Вдвічі більше, ніж за попередні роки. Лубінець сказав, скількох військовополонених стратили росіяни
Цьогоріч росіяни стратили майже вдвічі більше військовополонених, ніж за попередні два роки. Україна знає про більш ніж 170 таких випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами Лубінця, у 2024 році кількість розстрілів українських військовополонених майже вдвічі перевищує показник за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися саме у 2024 році.
Лубінець підкреслив, що його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів.
Окрім того, росіяни й самі не рідко публікують відповідні відео у соціальних мережах.
Про випадки страт українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН. Однак Лубінець підкреслив, що МКЧХ ні разу публічно або непублічно не звинуватив росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених.
Проте Лубінець зауважив, що в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.
Зауважимо, що колишній генпрокурор Андрій Костін раніше писав, що до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.
Ми також писали, що раніше цього року російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.
Також правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Цей випадок став наймасовішим вбивством полонених українських військових із початку війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.