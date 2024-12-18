Вдвое больше, чем за предыдущие годы. Лубинец сказал, сколько военнопленных казнили россияне
В этом году россияне казнили почти вдвое больше военнопленных, чем за предыдущие два года. Украина знает о более чем 170 таких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам Лубинца, в 2024 году количество расстрелов украинских военнопленных почти вдвое превышает показатель за два предыдущих года полномасштабного вторжения. Из 177 подтвержденных случаев 109 произошли именно в 2024 году.
Лубинец подчеркнул, что его офис узнает о большинстве случаев из видео от украинских спецслужб. В то же время есть случаи, когда информация поступает непосредственно от украинских военных подразделений.
Кроме того, россияне и сами нередко публикуют соответствующие видео в социальных сетях.
О случаях казней украинских военнопленных украинская сторона информирует Международный комитет Красного Креста и ООН. Однако Лубинец подчеркнул, что МККК ни разу публично или непублично не обвинил россиян в убийстве или пытках украинских военнопленных.
Однако Лубинец отметил, что в официальных отчетах ООН за 2024 год впервые появились данные, что россияне казнят украинских защитников.
Заметим, что бывший генпрокурор Андрей Костин ранее писал, что до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия.
Мы также писали, что ранее в этом году российские военные расстреляли пять украинских военнопленных неподалеку от Угледара.
Также правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.
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