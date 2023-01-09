Вдруге від початку року. У Росії згорів наметовий табір для мобілізованих, - ЗМІ

"Пожежа сталася під ранок 9 січня у навчальній частині у Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску. Військовим довелося чекати на міських рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області. Батько одного з військових повідомив, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки. Але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою та після, перетворилися на попіл.

"Все згоріло, он у черевиках вискочив, в шкарпетках пацан. Поки друга приїхала, тут уже догоряє", - сказав очевидець пожежі.