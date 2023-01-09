ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во второй раз с начала года. В России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных, - СМИ

Новина українською →
Россия, Понедельник 09 января 2023 20:38
Во второй раз с начала года. В России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных, - СМИ Фото: В России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Оренбургской области РФ произошел пожар в палаточном лагере для мобилизованных. Вероятными виновниками пожара называют пьяных офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Пожар произошел под утро 9 января в учебной части в Нижней Павловке. По данным одного из мобилизованных, дежурившая в части пожарная машина якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали палатки мобилизованных из Самарской области. Отец одного из военных сообщил, что сына внутри не было, он возвращался в часть из отпуска. Но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой и после, превратились в пепел.

"Все сгорело, вон в ботинках выскочил, в носках пацан. Пока друга приехала, здесь уже догорает", - сказал очевидец пожара.

Напомним, что в Томске вспыхнул лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.

Также в Белгородской области РФ во вторник, 3 января, разразился масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России