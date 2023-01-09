Во второй раз с начала года. В России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных, - СМИ
В Оренбургской области РФ произошел пожар в палаточном лагере для мобилизованных. Вероятными виновниками пожара называют пьяных офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Пожар произошел под утро 9 января в учебной части в Нижней Павловке. По данным одного из мобилизованных, дежурившая в части пожарная машина якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали палатки мобилизованных из Самарской области. Отец одного из военных сообщил, что сына внутри не было, он возвращался в часть из отпуска. Но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой и после, превратились в пепел.
"Все сгорело, вон в ботинках выскочил, в носках пацан. Пока друга приехала, здесь уже догорает", - сказал очевидец пожара.
Напомним, что в Томске вспыхнул лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.
Также в Белгородской области РФ во вторник, 3 января, разразился масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.
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