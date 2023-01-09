Во второй раз с начала года. В России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Пожар произошел под утро 9 января в учебной части в Нижней Павловке. По данным одного из мобилизованных, дежурившая в части пожарная машина якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали палатки мобилизованных из Самарской области. Отец одного из военных сообщил, что сына внутри не было, он возвращался в часть из отпуска. Но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой и после, превратились в пепел.

"Все сгорело, вон в ботинках выскочил, в носках пацан. Пока друга приехала, здесь уже догорает", - сказал очевидец пожара.