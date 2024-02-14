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Вдруге в історії США. Міністру внутрішньої безпеки оголосили імпічмент

Середа 14 лютого 2024 08:39
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Вдруге в історії США. Міністру внутрішньої безпеки оголосили імпічмент Фото: міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас (flickr.com/dhsgov)
Автор: Валерія Поліщук

Палата представників США з вкрай малою перевагою голосів проголосувала за імпічмент міністра національної безпеки Алехандро Майоркаса - першого секретаря кабінету міністрів, який зазнав імпічменту за майже 150 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та прес-службу Білого дому.

Імпічмент стався в той момент, коли республіканці зіткнулися зі зростаючим тиском з боку своїх прихильників, які вимагають притягнути президента Джо Байдена і його департаменти та агентства до відповідальності за політику в галузі імміграції та безпеки кордонів.

Республіканці стверджують, що Майоркас скоїв тяжкі злочини і проступки у зв'язку з його діями на південному кордоні, хоча кілька експертів з конституції заявили, що докази не досягають цієї високої планки.

У вівторок голосування пройшло з рахунком 214 проти 213. Три республіканці - Кен Бак із Колорадо, Майк Галлахер із Вісконсина і Том Макклінток із Каліфорнії - проголосували разом із демократами проти цього заходу.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що республіканці "запам'ятаються історії тим, що потоптали Конституцію" після голосування за імпічмент.

"Республіканці з Палати представників запам'ятаються історії тим, що зневажали Конституцію заради політичної вигоди, замість того, щоб працювати над розв'язанням серйозних проблем на нашому кордоні", - ідеться в заяві представника Міністерства внутрішньої безпеки Мії Еренберг.

Реакція Байдену

Президент США Джо Байден заявив, що історія не буде прихильною до республіканців Палати представників за їхній кричущий акт антиконституційної упередженості.

"Цей імпічмент уже одного разу провалився за двопартійного голосування. Замість того щоб влаштовувати подібні політичні трюки, республіканці, щиро занепокоєні ситуацією на кордоні, повинні домагатися від Конгресу виділення додаткових ресурсів і посилення охорони кордону", - заявив американський лідер.

Він наголосив, що республіканці, які просувають цей необґрунтований імпічмент, відкидають двопартійні плани Майоркаса та інших працівників адміністрації зі зміцнення безпеки кордону в цей самий момент - відступаючи від багаторічних вимог ухвалити сильніші законопроєкти про кордон.

"Конгрес повинен діяти, щоб дати мені, секретарю Майоркасу і моїй адміністрації інструменти та ресурси, необхідні для вирішення ситуації на кордоні. Палата представників також має негайно ухвалити додаткові заходи Сенату з національної безпеки", - заявив Байден.

Він додав, що його команда продовжуватиме "шукати реальні розв'язання проблем, з якими стикаються американці, і республіканці в Палаті представників повинні вирішити, чи приєднатися до нас для розв'язання проблеми, чи продовжувати грати в політику з кордоном".

Зазначимо, що в історії США імпічменту піддавався лише один співробітник кабінету міністрів: військовий міністр Вільям Белкнап у 1876 році.

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