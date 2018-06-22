"Вдруг пассажир будет голодным?": в украинском поезде "выросли" грибы

Грибы обнаружили прямо в плацкартном вагоне

В украинском поезде, который следовал из Кременчуга в Ворохту пассажиры обнаружили грибы. Об этом рассказал журналист Александр Рудоманов на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Рудоманов сообщил, что в вагоне поезда № 143/144, который следовал по курсу Кременчуг-Ворохта, были обнаружены грибы под одной из нижних полок.

"Укрзализныця". Выращиваем грибы. Не галлюциногены. Вагон поезда 143/144 Кременчуг-Ворохта мог бы заинтересовать соответствующие органы, если бы вместо обычных грибов, там выращивали галлюциногены. Но пока кременчугские проводники начали выращивать обычные грибы в плацкарте", - написал журналист и добавил, что возможно это вариант для пропитания.

"Вдруг пассажир будет голодным? А так, кипяток есть, грибы есть", - сказал Рудоманов.

Скриншот фото (facebook.com/sasko.laps)

Он отметил, что все пассажиры должны помнить о том, что в поезде есть жалобная книга и что благодаря пассажирам "Укрзализныця" может реагировать на критические точки.

"Если в поезде есть проблемы - не стесняйтесь требовать книгу жалоб и дублировать жалобу на горячие линии. Именно по жалобам можно найти критические точки в обслуживания пассажиров", - отметил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/sasko.laps)

Кстати, недавно мы писали о том, что пассажиры возмущены услугами "Укрзализныци".

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