Вдову Маккейна могут назначить послом США в Британии

Фото: Синди Маккейн (flickr.com/gageskidmore)

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден готов предложить должность посла США в Великобритании вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна. Она может получить эту должность, "если захочет".

Об этом сообщает The Times со ссылкой на приближенный к Байдену источник.

Как отметил источник издания, именно вдове сенатора Джо Байден обязан победой в штате Аризона, где с 1952 года за единственным исключением побеждали только кандидаты-республиканцы.

Склонить чашу весов в пользу демократа могло обращение Синди Маккейн, выступившей в поддержку Байдена, признавшись при этом, что с 18 лет она голосовала исключительно за республиканцев.

Сам сенатор Маккейн в последние годы жизни ожесточенно критиковал действующего президента Дональда Трампа и выступал против его инициатив, тогда как с Байденом его связывали дружеские отношения.

Напомним, Джо Маккейн умер в августе 2018 года в возрасте 81 года на следующий день после того, как появилась информация о том, что он больше не будет продолжать лечение от опухоли головного мозга. Маккейн относился к числу сенаторов, которые выступали с наиболее жесткой критикой в отношении России. В частности, он не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что государственный департамент США начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти.