Вдову Маккейна можуть призначити послом США у Британії

Фото: Сінді Маккейн (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий запропонувати посаду посла США у Великобританії вдові сенатора-республіканця Джона Маккейна. Вона може отримати цю посаду, "якщо захоче".

Про це повідомляє The Times з посиланням на наближений до Байдена джерело.

Як зазначило джерело видання, саме вдові сенатора Джо Байден зобов'язаний перемогою в штаті Аризона, де з 1952 року за єдиним винятком перемагали лише кандидати-республіканці.

Схилити чашу терезів на користь демократа могло звернення Сінді Маккейн, яка виступила на підтримку Байдена, зізнавшись при цьому, що з 18 років вона голосувала виключно за республіканців.

Сам сенатор Маккейн в останні роки життя завзято критикував чинного президента Дональда Трампа і виступав проти його ініціатив, тоді як з Байденом його пов'язували дружні стосунки.

Нагадаємо, Джо Маккейн помер у серпні 2018 року у віці 81 року на наступний день після того, як з'явилася інформація про те, що він більше не буде продовжувати лікування від пухлини головного мозку. Маккейн належав до числа сенаторів, які виступали з найбільш жорсткою критикою щодо Росії. Зокрема, він не раз закликав ввести нові антиросійські санкції.

Раніше повідомлялося, що державний департамент США почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади.