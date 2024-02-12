Вдосконалення механізму мобілізації має грунтуватися на економічних факторах, - експерт

"Зараз склалась ситуація, коли територіальні центри комплектування в першу чергу рекрутують людей з підприємств. Але це призводить до втрати кадрів, яких неможливо замінити. Як результат - зменшення обсягів виробництва, а отже і податкових надходжень. Відтак знижуються можливості держави й надалі в потрібних обсягах забезпечувати Сили оборони країни", - пояснив він.

Він зауважив, що доречним було б зменшення навантаження на офіційний сектор: наголос можна створити на те, щоб залучити до наближення перемоги України чоловіків, які не працюють або менше працюють в офіційному секторі.

"Окрім того, вважаємо за необхідне зберегти чинну постанову Кабінету міністрів №76 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", - додав гендиректор ФРТУ.

На його думку, мобілізація без урахування економічної складової у досить короткий час призведе до стрімкого скорочення "білої" економіки та розвитку тіньового сектору, що означатиме різке скорочення надходжень у бюджет і відтак зменшення можливостей для фінансування Сил оборони.

"Ми розуміємо потребу в удосконалені правил мобілізації, та сподіваємось, що наші занепокоєння будуть враховані. А керівництво країни та законодавці знайдуть необхідні механізми реалізації при ухваленні остаточної редакції закону", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис.грн. Ця схема викликала хвилю критики від експертів та військових як така, що може спровокувати розкол у суспільстві.