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Усовершенствование механизма мобилизации должно основываться на экономических факторах, - эксперт

Фото: усовершенствование механизма мобилизации должно основываться на экономических факторах (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Совершенствование правил мобилизации в первую очередь должно основываться на экономическом факторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Сейчас сложилась ситуация, когда территориальные центры комплектования в первую очередь рекрутируют людей с предприятий. Но это приводит к потере кадров, которых невозможно заменить. Как результат - уменьшение объемов производства, а значит и налоговых поступлений. Следовательно, снижаются возможности государства и в дальнейшем в нужных объемах. обеспечивать Силы обороны страны", - объяснил он.

Он отметил, что уместно было бы уменьшение нагрузки на официальный сектор: ударение можно создать на то, чтобы привлечь к приближению победы Украины мужчин, которые не работают или меньше работают в официальном секторе.

"Кроме того, считаем необходимым сохранить действующее постановление Кабинета министров №76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время", - добавил гендиректор ФРТУ.

По его мнению, мобилизация без учета экономической составляющей в достаточно короткое время приведет к стремительному сокращению "белой" экономики и развитию теневого сектора, что будет означать резкое сокращение поступлений в бюджет и уменьшение возможностей для финансирования Сил обороны.

"Мы понимаем потребность в усовершенствовании правил мобилизации и надеемся, что наши беспокойства будут учтены. А руководство страны и законодатели найдут необходимые механизмы реализации при принятии окончательной редакции закона", - резюмировал он.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе.

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Экономика Украины