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Вдень до +28, але осінь покаже себе в іншому. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Україна, Вівторок 26 вересня 2023 07:00
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Вдень до +28, але осінь покаже себе в іншому. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 вересня, в Україні дощів не очікується, а повітря вдень прогріється практично до "літніх" +28 градусів. При цьому, осінь все ж таки нагадає про себе - туманами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому, температура вночі 9-14°, у південній частині 13-18°; вдень 23-28°, на Прикарпатті 17-22°.

Крім того, опадів не очікується, хоча без хмар не обійдеться.

Вдень до +28, але осінь покаже себе в іншому. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Погода в Україні 26 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україні похолодає?

Помітне зниження температури в Україні на осінній лад чекається вже з 1 жовтня. При цьому, як розповідала синоптик Наталка Діденко, дощі затримаються через антициклон. Опади прийдуть в Україну на кілька днів пізніше – з 3 жовтня.

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