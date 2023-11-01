UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вдень до +19, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 2 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких областях можливий дощ. Вдень прогріє до +19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні без опадів, лише вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ.

Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +4-9°, на південному сході країни +10-14°, вдень +11-16°, на півдні Одеської області та в Криму до +19°, у північно-східній частині +9-12°.

У Карпатах вночі від +4° тепла до -1° морозу, вдень +7-12°.

Погода у Києві

У столиці та області завтра мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі +6-8°, вдень +12-14°, в області - вночі +4-9°, вдень +11-16°.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температурні рекорди

Зазначимо, що з початку року у Києві було встановлено 40 температурних рекордів. Зокрема, вчора температура у столиці. піднялася до рекордних +20,6°С.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві