RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Днем до +19, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях возможен дождь. Днем прогреет до +19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине без осадков, ночью и утром в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях дождь.

Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +4-9, на юго-востоке страны +10-14, днем +11-16, на юге Одесской области и в Крыму до +19, в северо-восточной части +9-12.

В Карпатах ночью от +4° тепла до -1° мороза, днем +7-12°.

Погода в Киеве

В столице и области завтра переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью +6-8°, днем +12-14°, в области - ночью +4-9°, днем +11-16°.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурные рекорды

Отметим, что с начала года в Киеве было установлено 40 температурных рекордов. В частности, вчера температура в столице поднялась до рекордных +20,6°С.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве