Вдавав з себе співробітника СБУ. Затримано шахрая, який "відмазував" чоловіків від призову

"За результатами оперативних заходів у Вінниці затримано шахрая, що видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував молодикам свою "допомогу" в ухиленні від призову", - йдеться в повідомленні.

Як працювала схема?

Свої "послуги" шахрай оцінював у 3 тисячі доларів з одного клієнта. За цю суму зловмисник, представляючись співробітником спецслужби, вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування.

"Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби. Таким чином він хотів уникнути участі у бойових діях ЗСУ", - додали у відомстві.

Затримання шахрая

Співробітники СБУ затримали шахрая "на гарячому" під час отримання ним другої частини грошей за "вирішення питання" з госпіталізацією клієнта.

За даними слідства, шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності.

Також під час обшуків за адресою його проживання виявлено 60 набоїв до автомата Калашникова.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначимо, що СБУ не вперше розсекречує схеми щодо незаконного виїзду чоловіків від 18 до 60 років за кордон у зв'язку із запровадженням військового стану в Україні через масштабне вторгнення РФ. Буквально вчора керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати у Чернівецькій та Закарпатській областях.

За даними прикордонників, з початку літнього сезону кількість чоловіків, які перетинають український кордон, зросла до 100 тисяч. З них 45% чоловіків є водіями, які працюють на підприємствах. Ще 16% чоловіків є багатодітними батьками, також 16% мають інвалідність. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.