ua ru
Нд, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники підрахували, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України

Новость на русском →
Неділя 02 липня 2023 22:34
Прикордонники підрахували, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України Фото: прикордонники підрахували, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

З початку літнього сезону кілкість чоловіків, які перетинають український кордон зросла до 100 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників 45% чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають державний кордон під час повномасштабної війни, є водіями, які працюють на підприємствах.

Ще 16% чоловіків являються багатодітними батьками, також 16% - мають інвалідність.

Дані свідчать, що 7% є непридатними до військової служби, а 6% - перевізниками гуманітарного вантажу.

Прикордонники підрахували, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України

Фото: статистика виїзду чоловіків (facebook.com/DPSUkraine)

Окрім цього 10% "виїзних" чоловіків належать до наступних категорій:

  • супроводжують осіб з інвалідністю;
  • мають службове відрядження;
  • заброньовані за органами влади;
  • самостійно виховують дитину до 18 років.

"Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах", - розповіли у Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

Також юрист пояснив РБК-Україна, як працює легальний спосіб виїзду чоловіків за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
выезд за границу
NEWS
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни