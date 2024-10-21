"Вдарю прямо посеред Москви". Трамп розповів про свої погрози Путіну через Україну

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш в Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо посеред чортової Москви", - розповів Трамп.

Трамп назвав Путіна своїм другом і підтвердив їхні добрі стосунки.

"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору". Я сказав: "Тебе дуже сильно вдарять, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови". Тому що, знаєте, він живе під куполами", - додав Трамп.

За версією Трампа, Путін нібито у відповідь заявив, що не вторгатиметься в Україну.