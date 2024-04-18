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Вдарять по виробництву дронів та ракет. Країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану

Четвер 18 квітня 2024 04:57
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Вдарять по виробництву дронів та ракет. Країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану Фото: країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глави країн Європейського Союзу у рамках саміту у Брюсселі вирішили посилити санкції проти Ірану після ракетної атаки Тегерана на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Європейський Союз вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, особливо щодо виробництва безпілотних літальних апаратів і ракет", - йдеться у спільній заяві глав держав.

У ході саміту в Брюсселі лідери країн Євросоюзу також засудили напад Ірану, підтвердили свою відданість безпеці Ізраїлю та закликали всі сторони запобігти зростанню напруженості в регіоні.

Санкції проти Ірану за напад на Ізраїль

Після масованого комбінованого удару Ірану територією Ізраїлю багато країн оголосили про швидке введення нових санкцій проти Тегерана.

Так, наступного дня після атаки Сполучені Штати заявили, що спільно із союзниками розробляють новий пакет санкцій. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також зазначив, що глави МЗС країн Європейського Союзу підтримали розширення санкцій проти Ірану.

Крім того, деякі члени "Великої сімки" розглядають варіант запровадження санкцій щодо держкомпанії Iran Air. Це пов'язано із нещодавнім нападом Ірану на Ізраїль, цей крок призведе до подальшого обмеження польотів іранської компанії до Європи.

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Євросоюз Ізраїль Санкції проти Ірану
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