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Вдарять морози. Синоптики розповіли, де буде найхолодніше сьогодні

Україна, Понеділок 22 січня 2024 07:00
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Вдарять морози. Синоптики розповіли, де буде найхолодніше сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні буде без опадів. А температура повітря вдень максимально опуститься до -6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Температура вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°", - йдеться в повідомленні.

Що стосується опадів, то їх не буде, очікується лише мінлива хмарність.

"Мінлива хмарність. Без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця", - додали синоптики.

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Вдарять морози. Синоптики розповіли, де буде найхолодніше сьогодні

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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